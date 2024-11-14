Сотрудники МЧС начали операцию по спасению косатки на Камчатке

В Камчатском крае началась операция по спасению косатки, попавшей на мелководье, сообщила пресс-служба МЧС. Из-за отлива животное застряло в лимане Охотского моря, расположенном рядом с селом Устьевое.

«Из-за отлива и мелководья она не могла дышать, на коже образовались трещины. При помощи большегрузной техники животное переместили, чтобы в прилив она смогла уплыть»,— рассказали в ведомстве. Сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС и волонтеры поливают косатку водой, чтобы предотвратить обезвоживание ее кожи.

В начале октября в лимане рядом с селом Устьевое на мелководье застряли четыре кита, среди них были две взрослые особи и два детеныша. Спасатели и волонтеры пытались вручную помочь животным передвинуться на глубину, чтобы те смогли уплыть в открытое море во время прилива. Однако вскоре киты снова оказались на мелководье. Спустя два дня животные смогли выйти в открытое море.