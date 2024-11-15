Самые популярные регионы России по объему бронирований на новогодние праздники (30 декабря — 8 января)

Регион Доля в общем объеме бронирований по России (%) Изменение спроса за год (%) Средняя стоимость ночи (тыс. руб.) Изменение средней стоимости ночи за год (%) Москва 25,1 6,2 9,6 22,6 Краснодарский край 15,8 17,1 9,9 13,5 Санкт-Петербург 16,5 7,5 15,1 10,5 Московская область 3,5 10,5 21,7 13,7 Татарстан 2,6 -2,1 11,6 4,2 Нижегородская область 2,2 -23,1 12,6 9,3 Ярославская область 2,0 3,9 11,4 20,3 Свердловская область 1,9 11,7 12,6 27,2 Калининградская область 1,9 0,9 7 21,9 Ставропольский край 1,8 15,5 10,5 11,6 Новгородская область 1,4 26 13 21,2 Новосибирская область 1,4 -27,8 11,2 83,8 Крым 1,2 32,5 11,9 9,2 Тюменская область 1,1 0,8 17,3 25,5 Владимирская область 1 -3,9 22,4 -0,8 Смоленская область 1 2,8 7,3 16,1 Мурманская область 1 56 12,8 15,5 Ленинградская область 0,9 -10,5 15,5 15,1 Карелия 0,9 -10,3 9 19,4 Приморский край 0,8 65,1 8,3 22