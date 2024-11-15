Самые популярные регионы России по объему бронирований на новогодние праздники (30 декабря — 8 января)

|
|Регион
|Доля в общем объеме бронирований по России (%)
|Изменение спроса за год (%)
|Средняя стоимость ночи (тыс. руб.)
|Изменение средней стоимости ночи за год (%)
|Москва
|25,1
|6,2
|9,6
|22,6
|Краснодарский край
|15,8
|17,1
|9,9
|13,5
|Санкт-Петербург
|16,5
|7,5
|15,1
|10,5
|Московская область
|3,5
|10,5
|21,7
|13,7
|Татарстан
|2,6
|-2,1
|11,6
|4,2
|Нижегородская область
|2,2
|-23,1
|12,6
|9,3
|Ярославская область
|2,0
|3,9
|11,4
|20,3
|Свердловская область
|1,9
|11,7
|12,6
|27,2
|Калининградская область
|1,9
|0,9
|7
|21,9
|Ставропольский край
|1,8
|15,5
|10,5
|11,6
|Новгородская область
|1,4
|26
|13
|21,2
|Новосибирская область
|1,4
|-27,8
|11,2
|83,8
|Крым
|1,2
|32,5
|11,9
|9,2
|Тюменская область
|1,1
|0,8
|17,3
|25,5
|Владимирская область
|1
|-3,9
|22,4
|-0,8
|Смоленская область
|1
|2,8
|7,3
|16,1
|Мурманская область
|1
|56
|12,8
|15,5
|Ленинградская область
|0,9
|-10,5
|15,5
|15,1
|Карелия
|0,9
|-10,3
|9
|19,4
|Приморский край
|0,8
|65,1
|8,3
|22