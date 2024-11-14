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Главный тренер «Локомотива» прокомментировал матч с ЦСКА

Наставник «Локомотива» Игорь Никитин объяснил поражение в матче с ЦСКА «недонастроем». Свою оценку игре господин Никитин дал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 ноября ярославцы проиграли армейцам со счетом 0:2 в Москве. Один гол железнодорожников был отменен из-за помехи вратарю. Игорь Никитин, отвечая на вопрос, в чем уступили сопернику, назвал причины поражения.

«Много брака сегодня было. Банально не забили. Хотя забили, но там по делу не засчитали. Уступили, может быть, в настрое. Я не говорю, что мы не настроились. Но были моменты, которые привели к потере энергии. Когда ты тратишь много энергии, в завершении не хватает. Я по игре вижу, что сегодня (прим.: поражение) связано с усталостью, с недонастроем. Поражение намного больше приносит пользы самолюбивой команде, которая умеет анализировать»,— прокомментировал Игорь Никитин.

После 28 игр «Локомотив» по-прежнему лидирует в Западной конференции и общей таблице КХЛ. 16 ноября ярославцы на выезде сыграют с нижегородским «Торпедо». Команда занимает шестое место на Западе.

Алла Чижова

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