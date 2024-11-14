«Локомотив» прервал 11-матчевую победную серию

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» уступил ЦСКА. В Москве матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В конце первого периода армейцы реализовали свое большинство: шайбу забросил Кристиан Ярош. Во втором периоде железнодорожники почти смогли сравнять, гол забил Рушан Рафиков. Но ЦСКА использовал тренерский запрос на помеху вратарю, которая подтвердилась. Гол «Локомотива» отменили. Болельщиков во второй двадцатиминутке ждала еще одна шайба, ее забросил Руслан Исхаков. В третьем периоде «Локомотив» заработал три удаления, тогда как соперник всего одно. Победа ЦСКА в Москве прервала серию из 11 побед ярославцев.

16 ноября «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде.

Алла Чижова