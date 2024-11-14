В Татарстане предпринимателям, отправившим сотрудников на СВО, выделили 40 млн

Власти Татарстана выделили 40 млн руб. малому бизнесу в рамках программы поддержки предпринимателей, чьи сотрудники отправились на службу в зону спецоперации (СВО). Об этом сообщил генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства республики Айдар Салихов.

Программа, запущенная летом 2024 года, позволяет предприятиям получить льготные микрозаймы на сумму до 5 млн руб. сроком до трех лет под 1% годовых. Такая поддержка также доступна индивидуальным предпринимателям, вернувшимся с СВО.

Первый заместитель министра экономики Татарстана Наталья Кондратова отметила, что программа пока не получила широкого распространения, но уже признана одной из самых выгодных среди льготных предложений.

Ранее сообщалось, что 12 компаний Татарстана, чьи сотрудники участвуют в СВО, получили 53 млн руб. финансовой поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Анар Зейналов