В 2024 году в Татарстане доля занятых в малом бизнесе выросла до 40%

В Татарстане по итогам 10 месяцев 2024 года доля занятых в малом бизнесе граждан составила около 40% от общего числа занятых в экономике. Об этом сообщила первый замминистра экономики республики Наталья Кондратова на пресс-конференции.

В Татарстане также увеличилось количество самозанятых — до 352,7 тыс. человек. На 4% выросло число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), их количество составило более 176,9 тыс. единиц.

Сообщается, что в 2024 году в МСП есть рост по основным отраслям: IT, обрабатывающее производство, туризм, логистика, научно-техническая сфера и т. д. Количество средних предприятий выросло на 7,4%, а малых — на 4,8%.

Наталья Кондратова считает, что положительных результатов получилось достигнуть благодаря самим бизнесменам и мерам поддержки по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство».

Диана Соловьёва