На ярославский автовокзал запретили въезд автобусов с пассажирами

На территорию Ярославского автовокзала больше не заезжают автобусы с пассажирами, их высаживают напротив автошколы ДОСААФ. Соответствующий регламент ввел ГБУ ЯО «Яроблтранском» в целях безопасности.

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В Telegram-канале «Комфортный Ярославль» местный житель сообщил, что автобус №139А не заехал на автовокзал, а высадка пассажиров произвелась раньше. Как пояснил руководитель ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» Сергей Волканевский, с 5 ноября введен новый регламент. Господин Волканевский приложил и подробное разъяснение, согласно которому «в целях обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры» место высадки пассажиров организовано за пределами автовокзала.

«На данном месте все пассажиры, включая транзитных, покидают автобус, забирают свои вещи. Водитель проверяет транспортное средство на предмет наличия посторонних предметов, людей в автобусе. После проверки, убеждаясь в их отсутствии, автобус заезжает через въездной шлагбаум на территорию автовокзала для проверки сотрудником подразделения транспортной безопасности»,— говорится в сообщении.

Сотрудники также проверяют автобус и, если нет запрещенных предметов, пускают транспорт на территорию автовокзала. Отмечается, что пассажиры, которые едут транзитом, также покидают автовокзал и идут пешком до центрального входа автовокзала для дальнейшего досмотра.

Ранее в Ярославле по решению областной антитеррористической комиссии под охрану взяли автомобильные мосты.

Алла Чижова