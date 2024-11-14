Крашенинников: реформа МСУ позволит чиновникам доработать до конца срока
Все избранные муниципальные чиновники смогут доработать до конца своих полномочий, несмотря на реформу местного самоуправления (МСУ). Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников на форуме «Города России: локомотивы роста» в Екатеринбурге.
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Закрепляется принцип исчерпания полномочий, чтобы все избранные главы, члены советов и т. д. отработали свой срок. Хочу подчеркнуть важность порядка и последовательности в изменениях в муниципальной системе. Реформирование не должно происходить резко, в один день. Никто не лишится рабочих мест»,— подчеркнул он.
Законопроект «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», предполагающий муниципальную реформу, был внесен в Госдуму в декабре 2021 года Павлом Крашенинниковым и сенатором Андреем Клишасом. В законе сказано, что одноуровневая система организации самоуправления усиливает ответственность глав муниципальных образований на местах. Закон состоит из 12 глав и включает множества поправок. Переход на новую систему запланирован до 1 февраля 2035 года. В январе 2022 года Госдума приняла законопроект в первом чтении.
По словам господина Крашенинникова, в документе изложен принцип, который гласит, что все те, которые были избраны населением, должны исчерпать свои полномочия. «Неважно, когда прошли эти выборы, должностные лица должны дорабатывать свой срок. Права граждан и тех лиц, которые работают на этих уровнях, должны быть защищены»,— отметил господин Крашенинников.
VIII Общероссийский форум «Города России: локомотивы роста» проходит МВЦ «Екатеринбург-Экспо» 14-15 ноября. По данным организаторов, участие в мероприятии принимают 250 российских муниципалитетов, более 130 из них представлены главами. В главной стратегической сессии «Роль городов в реализации национальных проектов в системе единой публичной власти» приняли участие полпред президента в УрФО Артем Жога, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие.