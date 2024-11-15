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На реконструкцию подстанции «Центр» в Челнах выделят 415 млн рублей

В Татарстане на реконструкцию маслонаполненных кабелей подстанции «Центр» направят более 415 млн руб. в рамках инвестиционной программы. Объект находится в Набережных Челнах. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Работы пройдут в пять этапов: корректировка проекта (февраль–июнь 2025 года), экспертиза (июль–август 2025 года), разрешение на строительство (август 2025 года), реконструкция (апрель–октябрь 2025 года), сдача объекта (октябрь 2025 года – январь 2026 года).

Заказчиком выступает «Сетевая компания». Все работы должны завершить до января 2026 года.

Диана Соловьёва

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