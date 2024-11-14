Мэрия Екатеринбурга потратит 1,3 млн рублей на соцопрос о транспортной реформе

Администрация Екатеринбурга потратит 1,3 млн руб. на проведение социологической кампании, чтобы определить, довольны ли жители города транспортной реформой. Согласно данным портала Госзакупки, единственным исполнителем контракта стала компания «Бестселлер». Она должна провести соцопрос до конца года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Оказание услуг по проведению социологической кампании с целью выявления степени удовлетворенности жителей Екатеринбурга транспортной реформой, реализуемой администрацией города Екатеринбург»,— говорится в тексте закупки.

Заказчиком стало МАУ «Город». Согласно сайту организации, функции и полномочия ее учредителя осуществляет администрация Екатеринбурга.

Напомним, в марте глава города Алексей Орлов анонсировал запуск масштабной транспортной реформы с 1 августа, позже ее полноценное начало было перенесено на 1 октября. Она подразумевает переход на брутто-контракты, обновление подвижного состава, увеличение выделенных полос для общественного транспорта. По данным администрации, с 1 сентября всем сотрудникам ЕМУП «Гортранс» повысили зарплаты на 30%. С 2020 года город получил 182 новых автобуса.

Виталий Красиков