УрФУ попал в топ-10 самых влиятельных вузов России

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России, следует из информации рейтинговой группы RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые семь мест в рейтинге заняли:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;

Санкт-Петербургский государственный университет;

НИУ «Высшая школа экономики»;

Финансовый университет при Правительстве РФ;

МГИМО МИД России;

Московский физико-технический институт (НИУ).

Напомним, в сентябре УрФУ вошел в топ-10 лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», заняв 10 место в рейтинге RAEX.

Полина Хабарова