УрФУ попал в топ-10 самых влиятельных вузов России
Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России, следует из информации рейтинговой группы RAEX.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Первые семь мест в рейтинге заняли:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
- Санкт-Петербургский государственный университет;
- НИУ «Высшая школа экономики»;
- Финансовый университет при Правительстве РФ;
- МГИМО МИД России;
- Московский физико-технический институт (НИУ).
Напомним, в сентябре УрФУ вошел в топ-10 лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», заняв 10 место в рейтинге RAEX.