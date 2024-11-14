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УрФУ попал в топ-10 самых влиятельных вузов России

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) занял восьмое место в рейтинге влиятельности вузов России, следует из информации рейтинговой группы RAEX.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первые семь мест в рейтинге заняли:

  • Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова;
  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ;
  • Санкт-Петербургский государственный университет;
  • НИУ «Высшая школа экономики»;
  • Финансовый университет при Правительстве РФ;
  • МГИМО МИД России;
  • Московский физико-технический институт (НИУ).

Напомним, в сентябре УрФУ вошел в топ-10 лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», заняв 10 место в рейтинге RAEX.

Полина Хабарова

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