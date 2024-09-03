УрФУ вошел в десятку лучших университетов России

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) вошел в топ-10 лучших вузов России московского международного рейтинга «Три миссии университета», заняв 10 место, следует из информации рейтинговой группы RAEX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский федеральный университет (УрФУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Уральский федеральный университет (УрФУ)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Кроме того, в рейтинг попали еще два университета из Екатеринбурга: 82-113 место занял Уральский государственный медицинский университет минздрава России (УГМУ), на 114-152 месте оказался Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ).

Московский международный рейтинг вузов «Три миссии университета» — принципиально новый академический рейтинг, который впервые оценивает все три ключевые миссии университета: образование, науку и взаимодействие с обществом. Методология рейтинга прошла масштабное общественное обсуждение, в котором приняли участие свыше 100 университетов, для его составления используются только объективные критерии, опирающиеся на официальные данные и данные авторитетных международных провайдеров информации. Репутационные опросы полностью исключены.

Напомним, в рейтинг «Три миссии университета» также попали три вуза из Тюмени и два из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Ирина Пичурина