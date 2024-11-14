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ГИБДД Татарстана получит 14 новых мотоциклов в 2024 году

В 2024 году ГИБДД Татарстана пополнится 14 новыми мотоциклами. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции МВД по республике Рустем Гарипов на пресс-конференции, посвященной аварийности на дорогах.

По словам господина Гарипова, сотрудники ГИБДД прошли дополнительное обучение для работы на мотоциклах, включая зимние тренировки. Также была закуплена вся необходимая мотоэкипировка.

В 2024 году число аварий с участием мотоциклистов в Татарстане сократилось по сравнению с прошлым годом. Однако количество погибших в таких ДТП выросло с 15 до 18 человек. В то же время по России зафиксирован резкий рост числа аварий, связанных с водителями двухколесного транспорта.

Ранее в Татарстане поднималась проблема аварий с участием детей, управляющих механическими транспортными средствами. В связи с этим ГИБДД призвала родителей воздержаться от покупки детям мототехники.

Анар Зейналов

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