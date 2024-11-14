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В Уфе гибель кровельщика признана связанной с производством

ООО «Комплекс» по предписанию Гострудинспекции в Башкирии признало гибель кровельщика несчастным случаем на производстве, оформив соответствующий акт. Инцидент произошел в Уфе 1 ноября 2023 года, когда 69-летний кровельщик упал с крыши строящегося на улице Адмирала Макарова автоцентра на бетонный пол и умер от травм.

Как было установлено, в сентябре 2023 года погибшего наняли для выполнения кровельных работ на условиях гражданско-правового договора. Гострудинспекция доказала в суде, что компания не могла заключить такой договор с физическим лицом, так как занималась строительством. Таким образом, договором фактически регулировались трудовые отношения.

В апреле этого года Кировский районный суд Уфы признал наличие трудовых отношений между погибшим и «Комплексом» для последующей квалификации произошедшего как несчастного случая на производстве.

Гострудинспекция в свою очередь установила, что к трагедии привели недостатки в организации рабочих мест и производстве работ. Так, в центре крыши находился вентиляционный проем, не огражденный и лишь накрытый двумя пенопластовыми панелями. Погибший наступил на одну из них и упал вниз. В нарушение норм «Комплекс» не обеспечил безопасные условия труда работников, а заказчик работ допустил подрядчика на объект без разработанных мероприятий по охране труда.

Виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.

ООО «Комплекс», по данным Rusprofile, зарегистрировано в сентябре 2019 года в Уфе. Владельцем является Андрей Давыдов. Выручка в 2023 году составила 38 млн руб., чистая прибыль равнялась 163 тыс. руб.

Майя Иванова

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