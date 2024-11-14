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В Ярославской области в 2024 году отремонтировали меньше дорог, чем в 2023-м

В Ярославской области в текущем году будет отремонтировано 500 км дорог, что на 200 км меньше, чем в 2023 году. Об этом сказал зампред правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Уменьшение обусловлено тем, что в этом году у нас большое количество капиталоемких объектов. В рамках реализации национального проекта был сделан упор на приведение в нормативное состояние именно опорной сети дорог. Это дорога Углич-Воскресенское, Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец и другие. Это протяженные объекты из опорной сети, с соответствующей нагрузкой делаются. И хочу отметить, что в Ярославле основные магистральные проспекты и улицы мы приводили в нормативное состояние. Поэтому у нас протяженность по отношению прошлого года чуть снизилась, но мы сделали упор на основные магистрали»,— прокомментировал господин Душко.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», за два года в Ярославле капитально отремонтировали около 80 км, что составляет десятую часть от всех улиц города. Объем финансирования составил 4,7 млрд руб.

Алла Чижова

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