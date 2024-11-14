Состояние памятников природы Челябинской области проверят за 12,5 млн рублей

ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» объявило четыре аукциона на проведение расчета рекреационной емкости и разработку плана экологического туризма на территории памятников природы региона. Общая сумма всех тендеров составляет 12,5 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику необходимо проверить состояние особо охраняемых природных территорий региона, рассчитать рекреационную нагрузку на объекты, разработать план развития экологического туризма. Закончить работы необходимо до ноября 2025 года. Проведение исследований запланировано в пещерах Большая Усть-Катавская и Сугомкская за 2,5 млн руб., на озере Увильды, Симском пруду, реке Ай, на участке от устья реки Бейда до деревни Сикияз-Тамак, за 4,5 млн руб., в Кочердыкском и Серпиевском природных заказниках за 3,9 млн руб., а также в Еткульском бору за 1,3 млн руб.

Заявки на участие во всех аукционах принимаются до 20 ноября. Итоги подведут 22 ноября