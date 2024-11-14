В Рыбинске ремонт моста продолжится в 2025 году

В Рыбинске сроки капитального ремонта Волжского моста продлили до конца апреля 2025 года. Об этом сообщил зампред правительства области и министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко в ходе прямого эфира Центра управления регионом.

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«В начале декабря мы откроем полностью движение по Рыбинскому мосту без ограничений. Но ввиду корректировки, которая у нас прошла в текущем году, мы получили скорректированный проект, и сроки по данному объекту были продлены до конца апреля 25-го года. Но эти работы никак не затронут основной ход движения по мосту»,— сказал господин Душко.

Финансирует ремонт федеральный бюджет, его выполняет подрядная организация АО «ГК "ЕКС"». Ремонтировать мост начали 6 марта 2023 года, работы должны были закончить в сентябре 2024 года.

Алла Чижова