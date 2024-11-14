Глава СК поручил возбудить дело против иностранца, обманувшего жительницу Казани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту мошенничества в отношении жительницы Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина, приехавший из-за границы, представился отцом-одиночкой с больной дочерью и убедил жительницу Казани переписать на него дом, автомобиль и передать крупную сумму денег. Взамен он обещал вернуть имущество и средства позже, но до сих пор этого не сделал.

Руководителю следственного управления по Татарстану Валерию Липскому поручено изучить все обстоятельства дела и представить доклад о ходе расследования.

Анар Зейналов