Священник из Екатеринбурга призвал отменить маткапитал и платить МРОТ женщинам

Старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло призвал отменить материнский капитал. Как он считает, вместо этого необходимо выплачивать женщинам МРОТ за каждого ребенка. Об этом он заявил на полях форума «Города России», передает Ura.ru .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Максим Миняйло

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Максим Миняйло считает, что маткапитал — «помощь девелоперам и строителям». «Когда женщина приходит в консультацию, ей должны платить два МРОТ — на себя и на ребенка. Государство должно позаботиться о еще нерожденном ребенке, которого она носит, выделив на него зарплату до 18 лет. При каждом новом ребенке добавлять еще МРОТ»,— передает издание его слова.

Спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина напомнила, что благодаря и федеральным, и региональным мерам за последние семь лет число многодетных семей выросло до 72 тыс. По данным портала, она предложила священнику встретиться и пообщаться. В свою очередь, он заявил, что нельзя давать семье 200 тыс. руб. вместо земельного участка.

В мае митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) в эфире телепрограммы обвинил Голливуд в российской демографической проблеме. По его словам, из-за него люди воспитаны на «стереотипах, что одного ребенка достаточно».

Полина Хабарова