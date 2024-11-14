«Артем Дзюба в своем репертуаре»

Спортивные СМИ продолжают обсуждать скандальное интервью Артема Дзюбы. Нападающий «Акрона» рассказывал такие подробности, которые от футболистов услышишь не часто. Он усомнился в профессионализме российских комментаторов, назвал спортивных агентов злом и указал на проблемы «Локомотива». Московский клуб даже опубликовал заявление, где назвал сказанное Дзюбой грубым нарушением этики и неуважением к футбольному сообществу. Также железнодорожники раскритиковали «Матч ТВ», где вышло интервью. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Дзюба в своем репертуаре. Он был ярок, искренен и не щадил никого. Больше всех досталось клубам, с которыми нападающему приходилось работать. Порой выпады были крайне жесткими. О ситуации в московском «Локомотиве» Артем говорил много и с удовольствием, раскрывая нюансы внутренней кухни, причем с фамилиями и должностями: «Михаил Михайлович, когда после Кубка "Уралу "проиграли, хотел уйти, он же уже объявил, испугался, потому что ему позвонил Юрий Нагорных и сказал: "Ты подводишь нас". Хорошо, остаюсь. Они же все Игоря Осинькина хотели завезти.

Потому что есть две группировки: измайловские и чертановские. Чертановские рулят, ну и измайловские стараются. Помимо Владимира Леонченко, это вообще кошмар, катастрофа. Левин Олег Анатольевич — вот кто серый кардинал, беспардонный, позорящий футбол. Он крутит с Михаилом Галактионовым тоже там, потому что он с 14 лет его знает. Там всегда ищут ведьму: одну игру проиграют, а этот виноват или другой».

Вообще, если верить Дзюбе, то проблем в «Локомотиве» множество. И когда придет серия неудач, все это выйдет наружу. Впрочем, в любом клубе РПЛ есть нечто подобное, уверен Дмитрий Булыкин, который сам не один год играл за «Локо»: «В любой команде есть проблемы, есть группы футболистов, которые общаются только друг с другом. В принципе ничего нового он не открыл, единственное только тон, с которым это говорит, не совсем корректный, и кажется, что он обижен. Мне кажется, это вообще некрасивые и некорректные вещи. Он как будто обижен на всех, ярлыки навешал, с правилами, без правил, с основаниями и без».

Тут стоит сказать, что руководство железнодорожников в итоге не доплатило Дзюбе 120 млн руб. Нынешняя зарплата нападающего в «Акроне» составляет чуть больше 30 млн руб. в год. И если быть до конца откровенным, то завершение карьеры скандального игрока не за горами. В интервью Артем подчеркивал, что хочет попробовать себя в роли тренера. Хотя после таких откровений карьера в России у него может и не заладиться, уверен футбольный менеджер Юрий Белоус: «Он и 10% не рассказал то, что бывает в клубе. Есть какие-то его обиды. Если он действительно хочет в дальнейшем работать в футболе, конечно, ему стоит быть осмотрительнее».

Впрочем, Дзюба заработал больше €32 млн. Эта сумма позволяет ему говорить все, что он думает, не обращая внимания на перспективы. Кроме «Локомтива», Дзюба высказался о «Зените» и «Спартаке», хотя и не так жестко. И раскритиковал современных футбольных комментаторов. Еще одна тема, которую затронул игрок, резонансной не стала, но заявление Дзюбы о том, что агенты в российском футболе это зло, подержали многие, в их числе Дмитрий Булыкин: «В Европе ты можешь взять больше 10%, а у нас могут брать все, что угодно, и там, как правило, нет таких бюджетных денег, которые можно не контролировать и платить агентам комиссионные, подъемные. Конечно, это все неправильно для футбола, но никто пока не хочет с этим бороться, значит, это будет происходить».

Тех, кого зацепил Дзюба, до сих пор отвечают ему через различные СМИ и Telegram-каналы, а сам игрок еще раз доказал, что навыка взрывать медийное пространство он не потерял. Теперь ждем от нападающего не менее ярких действий на футбольном поле. Просто без этого он теперь будет выглядеть, как бы это помягче, артистом-разговорником.

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