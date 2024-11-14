На перегоне Сочи – Мацеста завершили работы по обустройству ж/д полотна

Компания РЖД завершила работы по обустройству железнодорожного полотна на перегоне Сочи – Мацеста. Реконструкцию вели с использованием инновационной технологии ППВ (путь пониженной вибрации), сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«На данном участке впервые на сети железных дорог страны были уложены полушпалы с повышенными характеристиками снижения шума и вибрации. Современные технологии позволят увеличить скорость движения поездов и сократить затраты на обслуживание путей», – рассказали в РЖД.

Работы длились пять недель. В публикации отмечается, что реконструкцию проводили в межсезонье, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

Также в РЖД напомнили, что в 2022 и 2023 годах модернизировали тоннели №6 и №7, которые построили еще в начале прошлого века. В сооружениях укрепили своды, обновили инженерные системы и произвели укладку пути по технологии ППВ.

«Ъ-Сочи» писал, что ремонтные работы повлияют на расписание электричек в Сочи и Туапсе. График изменится с 14 по 22 ноября.

Вячеслав Рыжков