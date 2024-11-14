Мост через железную дорогу в челябинском Новосинеглазово достроят в 2026 году

Новый путепровод через железную дорогу в микрорайоне Новосинеглазово в Челябинске достроят детом 2026 года. Возведение идет с опережением графика, сообщил в личном telegram-канале временно исполняющий обязанности главы города Алексей Лошкин.

Сейчас подрядчики монтируют крайние опоры будущего двухполосного моста. Переносятся водоводы, газовые и электрические сети. Транспорт курсирует по временной объездной дороге. Вскоре начнется установка балок пролетного строения и конструкция проезжей части. Путепровод в длину будет более 600 м, ширина дороги составит 7,5 м. Для пешеходов предусмотрены тротуары шириной от 1,5 до 3 м. Также сооружение оснастят наружным освещением.

Виталина Ярховска