Капитан полиции не смог восстановиться на службе в уфимском полку ДПС

Октябрьский райсуд Уфы отказал в восстановлении на службе капитану полиции, бывшему инспектору ДПС ГИБДД Управления МВД по Уфе Радику Фаизову. Он также просил о взыскании компенсации за вынужденный прогул в размере 232,4 тыс. руб., указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, инспектор был уволен потому что 19 января он без уважительной причины отсутствовал на рабочем месте более четырех часов.

По мнению истца, с приказом об увольнении его не ознакомили, приказ, как и трудовую книжку не выдали, расчет зарплаты произвели не своевременно. В суде защитник истца заявила, что ее доверитель не был на месте из-за своего плохого самочувствия.

«Каких-либо нарушений при составлении оспариваемого заключения не установлено, выводы проверки основаны на документах, имеющихся в материалах проверки»,— указано в решении.

Венера Хисамова