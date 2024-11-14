В Татарстане экс-начальник Госкомитета по биоресурсам предстанет перед судом

В Татарстане завершено расследование дела против бывшего начальника межрайонного отдела Госкомитета РТ по биологическим ресурсам, который обвиняется в экологическом преступлении. Об этом сообщает пресс-служба СК по Республике Татарстан.

Бывший чиновник обвиняется в незаконной рубке лесных насаждений, использовании подложных документов и сбыте незаконно заготовленной древесины. По версии следствия, в 2023 году он изготовил фальшивые документы, на основании которых местный житель получил разрешение на заготовку древесины в Нижнекамском лесничестве. Затем обвиняемый нанял лесорубов, которые за вознаграждение в виде пиломатериалов вырубили 115 куб. м древесины.

После этого незаконно заготовленная древесина была доставлена на производственную базу, где её распилили и продали третьим лицам. Ущерб от действий обвиняемого составил более 1,6 млн рублей.

Следователи собрали достаточные доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анар Зейналов