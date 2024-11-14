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В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны

В дни проведения распродажи «11.11» россияне приобрели в два раза больше гаджетов, чем в среднем за неделю в течение текущего года, а их траты также показали двукратный рост. О динамике сообщили аналитики МегаФона с опорой на данные о продажах в интернет-магазине оператора.

Фото: пресс-служба ПАО «МегаФон»

При этом по сравнению с аналогичной распродажей прошлого года в этом году было реализовано в полтора раза больше устройств и аксессуаров. Как показал анализ, пользователи особенно активно интересовались смартфонами, наушниками и умными часами.

Так, среди смартфонов лидерами распродажи стали Tecno (модели Spark 20 Pro, Pova 6 и Camon 30), Xiaomi (модели Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi 13C) и Samsung (модели Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra и Galaxy A35). В наушниках топовыми оказались Realme Buds T300, а самыми ходовыми брендами умных часов — Infinix, Apple и Samsung. У Infinix в «часовом» сегменте лидируют Infinix Watch 1, у Apple — Apple Watch Series 10, а у Samsung — Galaxy Watch 7 LTE.

Рост спроса на умные часы и наушники — тенденция всего 2024 года. Об этом свидетельствуют и данные рынка, и результаты реализации во всех каналах продаж МегаФона. К примеру, продажи умных часов в количественном выражении увеличились почти на 40%, если сравнивать три квартала текущего и 2023 годов.

Распродажу 11.11 в мире также называют «Днем холостяков», который изначально придумали студенты из города Нанкин в Китае в начале 90-х. Со временем к празднику стали приурочивать масштабные скидки, которые подхватили в других странах, в том числе в России. Дату также называют «Всемирным днем шопинга», а распродажи продолжаются в течение нескольких дней до и после 11 ноября. На сегодняшний день этот праздник конкурирует с «Черной пятницей», с которой начинается сезон рождественских распродаж.

ПАО «МегаФон»

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