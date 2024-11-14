В Сочи усилили работу по взысканию ущерба с виновников ДТП

С начала 2024 года ФКУ Упрдор «Черноморье» взыскало в пользу государства 13,6 млн руб. в качестве возмещения материального ущерба, нанесенного федеральной собственности при ДТП. До 70% аварий, в которых портится дорожная инфраструктура, происходят в границах Сочи, сообщили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В 2024 году усилили работу по взысканию ущерба с виновников ДТП. В мэрии отметили, что налаживается системное взаимодейтсвие с ГАИ, страховыми компаниями, подрядными организациями в части экспертной оценки и дальнейшего взыскания с виновников ДТП ущерба, причиненного дорожным объектам. В Сочи нарушители в результате аварий повреждают, в частности, стены тоннелей, подпорные сооружения, барьерное ограждение, стойки дорожных знаков. В качестве примера в мэрии привели аварию, которая произошла 6 июня. Тогда автомобиль «Лада Гранта» въехал в подпорную стену в Адлерском районе и повредил 32,4 кв. м облицовки. Ущерб оценили в 178,5 тыс. руб., его взыскали.

В будущем власти курорта планируют расширять инструментарий предотвращения и фиксации ДТП. В частности, внимание уделят получению данных с камер наблюдения в крупных населенных пунктах.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте с начала года зафиксировали 78 аварий с участием несовершеннолетних. В них пострадали 88 детей и погибли двое.

Вячеслав Рыжков