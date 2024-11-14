В Чувашии бизнесу в 2024 году выдано более 500 займов на 1,4 млрд рублей

С начала 2024 года более 460 предпринимателей и самозанятых Чувашии воспользовались микрофинансовой поддержкой Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, оформив 505 займов на общую сумму 1,4 млрд руб., сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было выдано 490 займов на сумму 1,2 млрд руб.

Микрофинансирование предоставляется на льготных условиях в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Максимальная сумма займа составляет 5 млн руб., ставка варьируется от 7,5% до 20% годовых, средняя ставка в 2024 году составила 7,8%. Наибольшее количество займов привлекли предприниматели Чебоксар, Батыревского района и Новочебоксарска.

Благодаря высокому спросу Чувашия вошла в десятку лидеров России по объему портфеля государственных микрозаймов для бизнеса, который на сегодняшний день превышает 2 млрд руб. Заем, выданный предприятию «МЕКО» в Цивильске, производящему металлоконструкции для электротехнического оборудования, стал решающим для преодоления этой отметки. Полученные средства компания направила на закупку лазерного оборудования для резки металла.

С 1 января 2025 года в Чувашии введут упрощенную автоматизированную систему налогообложения (АУСН), которая снизит объем отчетности и упростит расчет налогов для малого бизнеса.

Анар Зейналов