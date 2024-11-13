В Чувашии введут новый налоговый режим для малого бизнеса

С 1 января 2025 года малый бизнес в Чувашии сможет перейти на автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Новый режим сократит объем отчетности и автоматизирует расчет налогов. Соответствующий законопроект был одобрен на заседании правительства республики, которое провел глава Чувашии Олег Николаев.

Специальный налоговый режим будет введен для предпринимателей с доходом до 60 млн руб. и числом сотрудников не более пяти человек. По оценкам, воспользоваться им смогут около 16 тыс. налогоплательщиков.

«Здесь преимущества существенные за счет упрощения отчетности. Поэтому важно правильно проинформировать предпринимателей, организовать семинары совместно с налоговой инспекцией и специалистами, курирующими реализацию государственной политики в области малого и среднего предпринимательства»,— отметил Олег Николаев.

Первый вице-премьер Михаил Ноздряков уточнил, что АУСН предусматривает налоговые ставки в 8% при налогообложении доходов и 20% для доходов за вычетом расходов. Минимальный налог для некоторых категорий составит 3%. Изменение ставок и налоговые льготы не предусмотрены. Новый режим ранее был апробирован в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Анар Зейналов