Компания, строившая в Академическом, банкротится из-за долга в 472 млн рублей

Специализированный застройщик «Сахарова 85» подал иск в суд с целью признать себя банкротом. Как следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области, долг составляет более 472,8 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Заявитель просит признать ООО "Специализированный застройщик «Сахарова 85»" несостоятельным (банкротом) и ввести в отношении него процедуру наблюдения. Заявление принять, возбудить производство по делу»,– говорится в материалах суда.

Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, гендиректором и учредителем компании является Виталий Арсенчук. По данным за 2023 год выручка компании составила 140 млн руб. (+48%), прибыль – 1,6 млн руб. (-95%). В отношении компании было запущено несколько исполнительных производств. Помимо «Сахарова 85» Виталий Арсенчук также является учредителем еще трех организаций: ООО «Строительные Системы», ООО «ИСК "Эдем"» и ООО «Специализированный Застройщик "Космонавтов 110"».

Как указано в сервисе fedresurs.ru, намерение обратиться в суд с заявлением о банкротстве застройщика ранее высказывал Сбербанк.

Застройщик вел строительство в Академическом районе на проспекте Академика Сахарова. На сайте Дом.рф указано, что все три дома ЖК «Академик» были сданы, но с задержкой. Представители «Сахарова 85» не стали давать комментарии «Ъ-Урал» по телефону и попросили написать запрос по почте юристам компании.

Как пишет портал Е1, жильцы ЖК «Академик» переживают по поводу гарантии на дома в случае банкротства застройщика и намерены обратиться в прокуратуру.

Мария Игнатова