Суд в Тюмени вынес приговор по делу о фиктивной регистрации девяти иностранцев

Калининский районный суд Тюмени на 30 тыс. руб. оштрафовал 37-летнего местного жителя за фиктивную регистрацию девяти иностранных граждан. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, он признан виновным по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, за 10 тыс. руб. мужчина зарегистрировал в своем доме девять граждан иностранных государств, в том числе Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. «Таким образом подсудимый решил помочь своим знакомым. При этом в жилом помещении иностранцы фактически не проживали»,— сказано в сообщении.

Все иностранные граждане были сняты с регистрационного учета. Суд назначил виновному штраф в размере 30 тыс. В доход государства взыскали 10 тыс. рублей, полученных в результате незаконных сделок.

Полина Хабарова