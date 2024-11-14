Три челябинских производителя спецтехники получили гранты на сумму 12 млн рублей
Фонд развития промышленности Челябинской области одобрил выдачу грантов трем местным производителям спецтехники. Общая сумма господдержки составит порядка 12 млн руб. С ее помощью предприятия могут возместить затраты на проведение научных исследований и опытно-конструкторские работы, сообщает пресс-служба ФРП.
Компания «Трактор» получила грант в размере 8 млн руб., представив разработку электронной системы управления для универсальной дорожно-коммунальной машины с экскаватором. Еще 2 млн руб. направили компании «Сотис-трак», которая спроектировала бульдозер с дизель-электрической системой для работы с песком, торфом, тяжелой глиной, а также вечномерзлыми и промерзающими грунтами. Третьим победителем конкурсного отбора на получение гранта стала компания «Прайд». Она получит 1,8 млн руб. за разработку самоходной буровой установки.
Всего в 2024 году на возмещение части затрат на НИОКР для челябинских компаний было выделено 100 млн руб.