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«Брусника» прошла экспертизу по проекту строительства ЖК на месте бывшего завода

Уральский девелопер «Брусника» получил положительное заключение экспертизы по проекту строительства жилого комплекса на месте бывшего оборонного предприятия 5-й Центральный автомобильный ремонтный завод (5-ЦАРЗ) в границах ул. Расточной — Монтажников — Маневровой — Билимбаевской в Екатеринбурге.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как указано в Едином госреестре заключений, компания «Два континента. Екатеринбург. Специализированный застройщик» 11 ноября получила положительное заключение на проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Речь идет про первую очередь строительства жилой застройки со встроенными помещениями общественного назначения с подземной автостоянкой. Согласно данным сервиса Rusprofile.ru, управляющей организацией компании-застройщика является «Брусника. Строительство и девелопмент».

Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе «Брусники», проект пока находится в разработке, приступить к строительству жилого комплекса на данной территории планируют в течение 2025 года.

Напомним, о планах девелопера по застройке территории завода стало известно в прошлом году. 5-ЦАРЗ был ликвидирован вследствие банкротства. Завод занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, им владело Министерство обороны РФ.

Мария Игнатова

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