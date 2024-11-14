Без света могут остаться 148 улиц в Сочи

В четверг, 14 ноября, подачу электроэнергии могут ограничить для 148 улиц в Сочи. Временные изменения связаны с обеспечением безопасности производственных работ. Неудобства могут продлиться до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

До вечера света может не быть на улицах Нагуляна, Светогорская, Петровская, Ярославская, Комарова, Урожайная, Демократическая, Кирова, Насыпная, Гомельская, Форелевая, Краснофлотская, Каспийская, Лесная. Подачу электроэнергии могут ограничить для улиц Совхозная, Гастелло, Попова, Урицкого, Полевая, Пензенская, Бестужевское, Лазурная Долина, Петрозаводская.

Света может не быть в переулках Солнечный, Почтовый, Мясокомбинатский, Рахманинова, Хлебозаводский, Армянский, Строительный. Из-за работ электричество могут отключить для сел Бестужевское, Бестужевска, Галицыно, Отрадное, Солохаул, Верхнее Буу, Сергей-Поле, Ахинтам, Шепси, Анастасиевка, Кривенковское. Полный перечень можно найти в Telegram-канале электрических сетей Сочи.

Мария Удовик