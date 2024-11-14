В Уфе более 20 домов остались без водоснабжения

Более 20 домов в Советском районе Уфы остались без горячей воды по техническим причинам, сообщила пресс-служба управления ЖКХ Уфы. От водоснабжения отключены дома на проспекте Октября (№23/2, 23/3, 25, 25/1, 27/2, 29), улице Кадомцевых (№6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 14, 16) и улице Зорге (№10, 12, 14, 16, 18, 20/1).

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Кроме того, в трех домах на проспекте Октября (№ 23, 23/5 и 27) будет отключено горячее и холодное водоснабжение.

Майя Иванова