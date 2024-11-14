Компанию в Салехарде оштрафовали на миллион за коррупционные действия со школой

В Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) на 1 млн руб. оштрафовали коммерческую организацию за совершение коррупционного правонарушения при заключении контрактов со школой, сообщили в прокуратуре Ямала.

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В отношении организации было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Прокуратура установила, что с июня 2020 года по январь 2023 года директор компании передал незаконное вознаграждение в виде денег и товарно-материальных ценностей заместителю директора по административно-хозяйственной части одной из школ. Вознаграждения на сумму 448 тыс. руб. передавались за обеспечение беспрепятственного заключения контрактов на поставку мебели и оборудования для школы, предоставление информации о предстоящих закупках, заключение контрактов по наиболее выгодной цене.

Фактическая оплата назначенного штрафа находится на контроле прокуратуры. Незаконное вознаграждение конфисковано.

Напомним, в июне в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) УФАС возбудил дело по п. 3 ч. 4 ст. 11 Закона «О защите конкуренции» в отношении школы №44 и ООО «Комбинат школьного питания-1». По данным ведомства, школа и комбинат в период с августа по ноябрь 2023 года неконкурентным способом заключили 39 контрактов на общую сумму более 23 млн руб.

Ирина Пичурина