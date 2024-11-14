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На Среднем Урале проведут капитальный ремонт в 800 домах в 2025 году

Власти Свердловской области собираются отремонтировать 800 домов в регионе в 2025 году за счет средств фонда капитального ремонта, сообщили областном правительстве.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Работы по приведению зданий в порядок в этом году выполнены на 95% и будут завершены к концу декабря — всего капремонт сделают в 774 домах. В целом на работы потратят 7 млрд руб. Основным направлением капитального ремонта в 2024 году стала замена систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения и крыш, также установлено 80 новых лифтов в Екатеринбурге, Лесном, Новоуральске, Нижнем Тагиле, Первоуральске и Краснотурьинске.

Напомним, в августе правительство Свердловской области увеличило минимальный размер взноса на капремонт в многоквартирных домах с 14,81 руб. до 17,48 руб. за кв. м. — изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.

Ирина Пичурина

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