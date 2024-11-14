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Ряд домов Приволжского района Казани почти на сутки останется без воды

В Казани жильцы ряда домов Приволжского района почти на сутки останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Воду отключат из-за проведения работ по подключению водопровода МУП трест «Горводзеленхоз» по ул. Даурская к централизованным сетям водоснабжения.

Подача воды прекратится с 9:00 19 ноября до 06:00 20 ноября по адресам:

  • ул. Даурская, 2, 4, 4а, 8а, 8а стр.1, 8а стр.2, 8а стр.3, 10, 16, 16а, 16б, 12, 12а, 12а корп.1, 12а корп.2;
  • ул. Оренбургский тракт, 2, 10, 10а.

«Специалисты предприятия сделают все возможное, чтобы завершить работы раньше озвученного времени», — говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Казанский «Водоканал» приносит извинения за временные неудобства.

Диана Соловьёва

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