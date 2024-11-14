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Генпрокуратура заинтересовалась переполненными автобусами в Тюмени

В Тюмени по поручению заместителя генерального прокурора РФ Сергея Зайцева организовали проверку сообщений СМИ о переполненных автобусах, сообщили в управлении ведомства по Уральскому Федеральному округу (УрФО).

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным ведомства, 5 сентября из-за срывов муниципальных рейсов перевозчиками прокуратура Тюменской области направила в адрес главы Тюмени информацию о принятии дополнительных мер к осуществлению надлежащего транспортного обслуживания населения, впоследствии главе города было внесено представление. Кроме того, акты прокурорского реагирования внесены руководителям транспортных предприятий за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам и за нарушения ими иных законодательных требований. После этого власти города и перевозчики приняли меры к исправлению ситуации.

В числе прочего, в отношении предприятий, допустивших срывы рейсов, приняты штрафные санкции, проведены оперативные совещания по вопросам организации транспортного обслуживания и замены подвижного состава, проработаны меры по стабилизации условий труда водителей автобусов. В результате одним из перевозчиков в середине сентября заключен договор на приобретение 225 автобусов, которые должны поступить до конца ноября этого года. На сегодня предприятие получило 177 автобусов, 20 из которых уже вышли на линию, в отношении остальных оформляются необходимые документы.

Напомним, в начале осени прокуратура установила, что со 2 по 4 сентября автобусы № 45, №46, №54, №66, №68, №8, идущие в микрорайоны Ново-Комарово, Тарманы и Мыс в Тюмени, приезжали с задержками. Всего было 71 опоздание.

Ирина Пичурина

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