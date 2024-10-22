В Тюмени до конца 2024 года выпустят на маршруты 225 новых автобусов

На маршруты в Тюмени до конца 2024 года выпустят 225 новых автобусов, рассказал в ходе прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор. «Мы берем их в лизинг, сейчас они проходят подготовку, постановку на учет»,— добавил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в сентябре, правительство Тюменской области одобрило заявку на приобретение 225 автобусов, из которых 107 будут работать на газомоторном топливе. Планируется, что средний возраст автобусного парка после закупки снизится с 6,5 до 4,5 лет, а провозная способность транспорта — возрастет. С этим с начала 2025 года стоимость проезда в общественном транспорте в Тюмени вырастит с 30 руб. до 31 руб.

Жители и гости Тюмени неоднократно сталкивались с проблемой задержки общественного транспорта и переполненных автобусов. Соответствующие нарушения в сентябре выявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, после чего проинформировал мэра Максима Афанасьева и призвал принять меры по обеспечению доступности районов города. Ситуация остается на контроле у прокуратуры.

Василий Алексеев