Тренеры получат видеоподдержку

Международная федерация футбола (FIFA) планирует продолжить тестирование системы видеоподдержки футбольных матчей (FVS), сообщил председатель судейского комитета организации Пьерлуиджи Коллина.

Система предназначена для главных тренеров команд, которые смогут дважды за игру запросить видеоповтор эпизода, если считают, что была допущена ошибка. Система уже была протестирована на юношеском турнире FIFA в Цюрихе, а также женских чемпионатах мира до 17 и 20 лет. В связи с этим организация запросит у Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) разрешение на продолжение тестирования в чемпионатах низшего уровня.

«Мы не заметили ничего неожиданного. Как и было решено, FIFA представит отчет на следующем ежегодном собрании IFAB и попросит продолжить испытания на более широкой основе. Если IFAB даст разрешение, то в следующем году будет проведено несколько соревнований с использованием FVS»,— приводит слова Коллины ESPN.

Он также отметил, что в работе системы будут функционировать четыре-пять камер для быстрого просмотра эпизода. Оператор будет запускать главному тренеру спорный момент, сам судья не будет заранее знать о возможной допущенной ошибке в отличие от протокола системы видеопомощи арбитрам (VAR). Также он отметил, что система является более бюджетной относительно VAR и будет доступна в большем количестве соревнований.

«Тренеры несут ответственность за решение о подаче запроса на видеоповтор, хотя они могут его подать по рекомендации игроков, поскольку те часто находятся ближе к инциденту, если не принимают в нем непосредственное участие»,— добавил бывший арбитр.

«РИА Новости»