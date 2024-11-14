Главные анонсы 14 ноября

В Москве планируется встреча президента России Владимира Путина с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Госдума соберется на пленарное заседание.

Волгоградский областной суд проведет заседание по делу о госизмене, возбужденное в отношении осужденного за сожжение Корана Никиты Журавеля.

Тверской суд Москвы рассмотрит административный протокол о дискредитации армии в отношении музыканта Noize MC (Иван Алексеев, объявлен иноагентом).

Верховный суд России решит, должен ли рассматриваться в отечественной юрисдикции, а в не международном арбитраже спор, если вовлеченное в него российское лицо не находится под санкциями. Согласно картотеке ВС РФ, на рассмотрение его судебной коллегии по экономическим спорам передано дело по иску НС-банка к ЛУКОЙЛу из-за купона по его еврооблигациям, где три нижестоящие инстанции сочли, что разбирательство должно идти в Лондоне по договорной подсудности, раз в отношении истца антироссийские санкции не вводились.

В Санкт-Петербурге в церкви Святого Димитрия Солунского состоится прощание с Александром Душейко, одним из пяти погибших в горах Непала российских альпинистов. Погребение пройдет на Северном кладбище.

В Латвии пройдет визит генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

На Шри-Ланке состоятся парламентские выборы.

В Перу пройдет визит премьер-министра Японии Сигэру Исибы.