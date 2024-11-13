В Ростовской области открылось более 40 предприятий общепита с начала года

С начала 2024 года в Ростовской области открылось более 40 ресторанов, баров, кафе и столовых. Сейчас в регионе более 5,6 тыс. заведений общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

На долю Ростова приходится 1,9 тыс. предприятий общественного питания, или почти 30% от общего числа.

По словам директора департамента потребительского рынка Ростовской области Алексея Панкратова, сейчас в предприятиях общепита работает более 6,6 тыс. жителей региона.

Также отмечается рост количества объектов общественного питания, которые получили лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. В октябре этого года 892 заведения имеют действующую лицензию, что на 4,8% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

По итогам девяти месяцев текущего года оборот в отрасли общественного питания в донском регионе вырос на 9%. Около 70% оборота формируют субъекты малого и среднего бизнеса.

Ева Китаева