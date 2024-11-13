Ямал отправил в зону СВО семь квадроциклов и 20 мотоциклов

Специальный представитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Александр Агафонов передал военнослужащим в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине новое оборудование и технику. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, новую партию распределили в 11 подразделений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: Пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

Ямальские бойцы СВО получили семь квадроциклов, один бортовой «Урал» и один ГАЗ «Садко NEXT», а также 20 кроссовых мотоциклов. Участникам спецоперации передали и квадрокоптеры различной модификации, дроны, металлодетекторы для разминирования освобожденных территорий и приборы радиоэлектронной борьбы с вражескими дронами.

«Сейчас передаем то, что просили на встречах в июле и в Честном маршруте. Стараемся всем, что в наших силах, облегчить землякам выполнение боевых задач. Сбор заявок, закупка и передача техники не останавливаются, мы понимаем, насколько важна здесь скорость, ведь за каждым автомобилем, дроном или РЭБ стоят спасенные жизни наших бойцов»,— отметил губернатор Дмитрий Артюхов.

Кроме того, бойцы получили бронежилеты, маскировочные сети, огнетушители, инструменты, средства личной гигиены, аптечки и медицинские рюкзаки.

Сейчас в округе действуют более 60 мер поддержки участников СВО и их семей. Напомним, ямальские дети участников спецоперации получат выплату к Новому году в размере 5 тыс. руб. Выплата будет предоставляться тем детям, сведения о которых уже есть в местных органах социальной защиты населения. Тем, кто не состоит на учете, необходимо обратиться в территориальный орган самостоятельно до 31 января включительно.

Полина Хабарова