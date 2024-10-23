На Ямале дети участников спецоперации получат соцвыплату к Новому году

В Ямало-Ненецком автономном округе дети участников специальной военной операции (СВО) РФ на Украине получат выплату к Новому году. Как сообщили в пресс-службе окружного правительства, такую меру поддержки ввел губернатор Дмитрий Артюхов в прошлом году, в 2024 году было принято решение о ее продлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

По предварительным данным, единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. получат более 3 тыс. детей в возрасте до 18 лет. В этом году мера распространяется и на детей, постоянно проживающих на Ямале, чьи родители заключили контракт с Минобороны или призывались через военкоматы других регионов либо не имеют постоянной регистрации в округе. Ранее мера полагалась только детям военнослужащих, которые отправились в зону СВО через военкоматы Ямала.

Выплата будет предоставляться тем детям, сведения о которых уже есть в местных органах социальной защиты населения. Тем, кто не состоит на учете, необходимо обратиться в территориальный орган самостоятельно до 31 января включительно. С 1 декабря можно будет подать заявление через сайт окружного департамента социальной защиты населения.

По данным регионального правительства, сейчас в регионе действует около 60 мер поддержки семей участников спецоперации.

Полина Хабарова