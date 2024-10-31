Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спасатели ликвидировали пожар в административном здании в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв. м в административном здании в Нижнем Тагиле (Свердловская область). На данный момент ведется проливка и разборка сгоревших конструкций, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, горела кровля двухэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли семь человек. На месте работали 35 специалистов и 12 единиц техники. По данным СМИ, горело здание на ул. Балакинская, 1.

Виталий Красиков

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...