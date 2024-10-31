Спасатели ликвидировали пожар в административном здании в Нижнем Тагиле

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 200 кв. м в административном здании в Нижнем Тагиле (Свердловская область). На данный момент ведется проливка и разборка сгоревших конструкций, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, горела кровля двухэтажного здания. Сотрудники МЧС спасли семь человек. На месте работали 35 специалистов и 12 единиц техники. По данным СМИ, горело здание на ул. Балакинская, 1.

Виталий Красиков