В Татарстане подано 33 219 заявок на подключение газа по программе догазификации

В Татарстане продолжается реализация программы догазификации. На сегодняшний день принято 33 219 заявок на подключение газа, из которых 27 902 объекта уже построены до границ, а 22 023 дома подключены к газоснабжению. Об этом стало известно в ходе рабочей встречи раиса Татарстана Рустама Минниханова с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, сообщает пресс-служба раиса республики.

На данный момент ООО «Газпром трансгаз Казань» обслуживает 6 компрессорных цехов, 11 180 пунктов редуцирования газа, 192 газораспределительные станции и 5818 километров магистральных газопроводов в Татарстане.

Анар Зейналов