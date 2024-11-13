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В Тюмени на производстве мебели из-за разрыва котла погибли два человека

В Тюмени в цеху по производству мебели по ул. Ветеранов Труда произошел разрыв отопительного котла, в результате которого погибли директор и сотрудник организации. Следователи и прокуратура начали проверку.

Фото: пресс-служба прокуратуры по Тюменской области

Фото: пресс-служба прокуратуры по Тюменской области

На место выехал прокурор Ленинского административного округа Руслан Новопашин. К проверке будут привлечены специалисты госинспекции труда. По результатам будет дана оценка исполнению требований законодательства об охране труда. По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе регионального СКР сообщили , что на месте работают следователи. Сейчас опрашиваются сотрудники предприятия, в том числе очевидцы. Истребована документация об обеспечении соблюдения техники безопасности на предприятии. Назначен ряд экспертиз.

Полина Хабарова

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