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На транспортное обслуживание жителей Уфы направят свыше 4 млрд рублей

Мэрия Уфы утвердила муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения городского округа город Уфа», рассчитанную на период с 2025 по 2030 год. Соответствующее постановление, подписанное главой администрации Ратмиром Мавлиевым, опубликовано на сайте администрации.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Расходы на программу составят 4,4 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. будут выделены из бюджета города, оставшаяся сумма — из внебюджетных источников.

Реализация программы возложена на Управление транспорта и связи городской администрации, МУП «Управление инфраструктурой транспорта» и ГУП «Башавтотранс», а также на МБУ «Служба речных переправ», МКУ «Уфагортранс», МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест»

Первая подпрограмма призвана обеспечить надежность, комфортность, безопасность и качество транспортных услуг, в том числе водного транспорта. В ее рамках необходимо организовать централизованное управление движением транспортных средств, а также наблюдение за выполнением муниципального заказа и договорных обязательств подрядчиками. Также в раздел вошли научные изыскания по разработке актуальной маршрутной сети городского пассажирского транспорта. На эти задачи будет выделено 3,8 млрд руб.

По итогам реализации второй подпрограммы население Уфы, в том числе маломобильные граждане, должны получить комфортный и качественный электротранспорт. Для этого планируется закупить новые троллейбусы. Бюджет подпрограммы — 68,2 млн руб.

Третья подпрограмма получит 486,1 млн руб., которые будут направлены на перемещения, хранения и возврата задержанных автомобилей.

Предыдущая версия программы, принятая в 2018 году, истекает в этом году. Ее совокупный шестилетний бюджет составил 6,1 млрд руб.

Идэль Гумеров

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