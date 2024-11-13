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Приезжего с крупной партией эфедрона и гашиша задержали в Сочи

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в Сочи задержали 26-летнего омича. У приезжего изъяли около 600 граммов запрещенных веществ, в том числе синтетический наркотик и гашиш, сообщает пресс-служба УВД курорта.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В результате оперативных мероприятий, инициированных на основании информации от граждан, полицейские задержали молодого человека, который временно проживает в Сочи. В ходе обыска по месту его проживания в шкафу правоохранительные органы обнаружили эфедрон, а также четыре брикета гашиша. Также у задержанного нашли весы и упаковочный материал.

Общая масса изъятых наркотических средств составила около 600 граммов. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических веществ в крупном размере). Сейчас приезжий находится под стражей. Следственные действия продолжаются.

Мария Удовик

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