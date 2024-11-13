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Учредителей рехаба из Уфы обвиняют в похищениях и лишении свободы

Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Башкирии завершил расследование уголовного дела в отношении восьмерых уфимцев. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в похищении человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений, в незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору и в нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следствия, с июля 2022 по июнь 2023 года обвиняемые открыли центр по лечению и реабилитации граждан от алкогольной и наркотической зависимостей, зарегистрировав ООО «Социальные услуги». За 50 тыс. руб. они предлагали родственникам зависимых лиц избавить их от пристрастия к алкоголю или наркотикам.

Людей обманом привозили в частный дом в уфимской Черниковке, где удерживали против их воли, следует из релиза СКР. В самом центре реабилитантам запрещалось общаться с родственниками. Покинуть территории они не могли: на окнах были решетки, двери и калитка запирались на замки.

«В целях подавления воли к сопротивлению и нарушению правил поведения в центре к постояльцам применялись методы психологического воздействия, в том числе в виде угроз помещения в психиатрическую больницу, оскорблений и унижений, а также использования коллективной ответственности за нарушение дисциплины.

По данным прокуратуры Башкирии, организатором рехаба была уфимка, которая привлекла к его деятельности девятерых человек. Потерпевшими стали десять человек.

Майя Иванова

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